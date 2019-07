CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sulla spiaggia di Jesolo trenta ragazzini di 15-16 anni si sono scatenati con pugni e calci contro un bagnino che si era permesso di farli sloggiare dai lettini. Poverini, si erano piazzati abusivamente lì per smaltire gli effetti dei bagordi del sabato notte: c'è da capirli, essere svegliati bruscamente non è piacevole. La violenza vigliacca sarebbe sufficiente a esprimere sul branco un giudizio - diciamo così - poco lusinghiero. Ma siccome al peggio non c'è mai fine, i trenta dopo essere fuggiti hanno fatto ciò che l'unico neurone in...