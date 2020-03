IL LIBRO

Può un evento scioccante, violento e apparentemente incomprensibile diventare motore della creatività e della scrittura? Può essere la scintilla che dà forma a personaggi e a geografie precise, paesaggi reali e anche insieme luoghi dell'anima? Sì che può. Il romanzo d'esordio di Francesca Violi, Sulla riva in uscita in questi giorni per Elliot edizioni ne è la prova.

Francesca Violi, classe 1973, è di Reggio Emilia. Una laurea in architettura a Milano e un marito che lavora vicino a Treviso. Dove arriva anche lei una decina di anni fa. «Col primo figlio ho lasciato la professione ed è tornata a galla prepotente, la passione che da sempre avevo per la scrittura - spiega -. Scrivere è diventato un bisogno primario, per aiutarmi a riflettere su quello che mi succedeva e sul mondo. Racconti da scrivere nei ritagli di tempo che sono stati un'ottima palestra di scrittura. Poche parole, giuste, essenziali, precise. Nel frattempo di figli ne sono arrivati altri due e il tempo era davvero poco. La brevità era necessaria». Poi il momento per un salto verso altre lunghezze è arrivato: «Tutto è partito da un piccolo eppure terribile fatto di cronaca: un cane fatto annegare nel Sile, il guinzaglio legato stretto attorno a un vecchio lavandino gettato in acqua. Il fiume scorre a un passo da casa mia. Magnifico, portatore di vita, ma anche minaccioso e portatore di morte. Ho voluto dare forma scritta allo shock che provavo e ho cominciato a chiedermi chi poteva esserci dietro a una simile azione. I personaggi di Sulla riva sono nati da qui».

AVVINCENTE

Ne è uscito un romanzo avvincente e ben costruito, popolato da personaggi animati da molte inquietudini, come un piccolo specchio rivolto verso alcuni angoli bui della nostra società. Le tensioni di classe, i ricchi molto ricchi e i poveri come dimenticati, sfruttati nei lavori più umili. La rabbia sociale, le piccole e grandi sopraffazioni. Gli adulti spesso incapaci di dare sostegno e amore perché persi in vite troppo complicate, con troppe cose non dette e troppi rancori. In questo groviglio crescono Nicola e Mauro legati da un rapporto complesso, un legame di sangue, di amicizia e di dipendenza. Nicola il perdente, il figlio non voluto a cui il padre regalerà solo una grave malattia ereditaria. E Mauro, il figlio riconosciuto e vincente che riuscirà nella tanto agognata scalata sociale. Ma attenzione perché tutto si può ribaltare. Il tempo passa e il fiume scorre, perenne e inesorabile, quieto e inquieto; perno attorno cui ruotano le vicende degli uomini: «È il terzo personaggio della mia storia, protagonista e antagonista. Ho scelto di chiamarlo Melemme, nome antico di un affluente del Sile, il Melma».

Melemme, un nome dolce e scuro insieme. Un nome evocativo. Di vita e di morte: «Dove c'è un fiume c'è gente che affoga». Le sue rive negli anni cambiano in meglio: non più solo discarica, ma luogo in cui la natura si ritrova. Come Nicola che, tornato alla vita grazie a un trapianto, finalmente sceglie di cogliere questa seconda occasione e non scappa più. Possiamo dire che questo sia anche un romanzo di formazione e di rinascita? «Sì - spiega Violi - ho davvero voluto riflettere anche su questi temi: sulla possibilità che a volte ci capita, di cambiare e di ridisegnare il nostro stare al mondo. Nicola torna alla vita grazie a un trapianto di rene ed è come una resurrezione». Una forza ritrovata che lo porterà a disvelare i più sordidi punti d'ombra che prima non avrebbe mai osato affrontare. E nel farlo porta inaspettatamente il lettore a tuffarsi in un noir avvincente fino all'ultima pagina.

Giulietta Raccanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA