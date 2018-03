Sulla neve tra gag e bizzarrie Al Goldoni il mondo dei clown

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOUn'opera visionaria, onirica e fiabesca, composta da improvvisazioni continue, gag e incursioni in platea per uno show il cui tema dominante, la neve, è quasi in linea con l'attualità in questo inizio di Primavera. Slava's Snowshow è l'evento speciale che il Teatro Goldoni di Venezia propone in cartellone da domani al 1. aprile prossimo, nel periodo di Pasqua, capolavoro di uno dei più grandi clown al mondo, che dal debutto nell'ottobre del 1993 è stato visto da più di quattro milioni di spettatori e rappresentato più di...