SULL'ALTOPIANOIl conto alla rovescia sta per concludersi. Fra due settimane, torna Made in Malga, l'evento nazionale dedicato ai formaggi di montagna, in programma come sempre da quattro anni a questa parte, nel cuore di Asiago, dal 7 al 9 settembre prossimi. La manifestazione per eccellenza dedicata alla degustazione e alla scoperta dei formaggi di malga animerà meglio dire: invaderà - il centro storico della cittadina dell'Altopiano con assaggi, degustazioni ed incontri nei negozi, bar, ristoranti ed hotel della città. Insomma,...