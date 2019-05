CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sul tema dell'emigrazione è in corso in Italia un acceso confronto politico, con la Lega di Salvini, che ha moltiplicato i voti anche grazie alle drastiche iniziative assunte dal Ministro degli Interni per bloccare il flusso dei barconi provenienti dall'Africa, con l'implicita accusa ai governi precedenti di non aver fatto nulla per frenare l' invasione nel nostro Paese da parte degli emigranti clandestini. I poveri migranti sono diventati così terreno di polemica, con vistose oscillazioni fra affermazioni demagogiche e qualche volta persino...