Sul sito del commissario rese note le modalità per il risarcimento danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROCEDURAVENEZIA Da ieri è attivo il sito - in costante aggiornamento - per attivare la procedura di rimborso danni, con una modulistica da trasmettere esclusivamente online per accelerare i tempi. Basta cercarlo alla voce Commissario delegato Venezia, in cui sono state pubblicate le domande più frequenti che possono fare i cittadini, con le relative risposte.La struttura commissariale, che conterà su una sessantina di persone cui si aggiungerà personale fornito da altre associazioni di categoria e università, si avvarrà di risorse...