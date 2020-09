SUL RED CARPET

Scarpe in primo piano in questa edizione della Mostra del cinema di Venezia grazie a Luca Guadagnino e al suo documentario sulla vita di Salvatore Ferragamo, il ciabattino dei sogni, ma grazie anche alle creazioni di moda esibite in passerella dalle attrici. Sandali-gioiello in alcuni casI a chilometro zero, se si pensa che molte delle calzature viste in questi giorni sono non soltanto italiane, ma addirittura veneziane, frutto del genio creativo di René Caovilla. Cui la parola sogno, esattamente come per Ferragamo, è un imperativo. «Io lavoro per i sogni, quello che vogliono essere le mie scarpe», dice Caovilla che in questo festival ha vestito i piedi di attrici, modelle, influencer, da Madalina Ghenea a Giulia Valentina, Lotte Verbeek, Paola Turani. Il sandalo più gettonato? Il mitico Serpente, con il cinturino di strass che avvolge la caviglia e sale su per il polpaccio.

LA RICERCA

Caovilla, veneziano di Fiesso d'Artico, Comune della Riviera del Brenta che è uno dei famosi distretti delle scarpe, racconta che per creare quel sandalo ruppe una sveglia: «Mi serviva una molla, dovevo capire come realizzare l'anima interna del cinturino così da renderlo avvolgente per centinaia di volte». La molla della sveglia fu l'idea, poi seguì uno studio accurato, fino a capire quanto e come cuocere l'acciaio.

Caovilla è un po' come Ferragamo, uno che si è fatto da sé. «Da piccolo ho smesso di andare a scuola, mi piaceva creare modelli». Nel 1995 fu lui a chiamare Valentino: lei fa bei vestiti, gli disse, le farei vedere le mie scarpe. Vediamo, rispose lo stilista. E da lì iniziò un sodalizio lungo 30 anni. Seguì la collaborazione con Dior, poi con Chanel. «Nel 2000 ho detto basta, facciamo solo René Caovilla». Adesso ha 20 negozi nel mondo, acquirenti da Usa, Paesi Arabi, Cina. E il cinturino Serpente - il più gettonato dei sandali gioiello - è il logo della sua maison. Di una donna, René Caovilla dice che la prima cosa che guarda sono gli occhi, la seconda le scarpe. «Una donna dovrebbe avere sempre un po' di tacco». Le scarpe più brutte che una donna non dovrebbe indossare mai? «Quelle con gli zatteroni, quando vedo una donna che le calza dico: che peccato». I piedi più belli? «Quelli della mia preferita: Sharon Stone». (al.va.)

