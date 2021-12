LA SFIDA

L'annuale sfida del Gazzettino (ne abbiamo già parlato sul giornale di giovedì), per il miglior panettone classico, nei giorni scorsi ha visto la vittoria della pasticceria Zizzola di Noale (Ve), al 2. posto il Laboratorio Infermentum di Stallavena (Vr), al 3. il Panificio Ezio Marinato di Cinto Caomaggiore (Ve). Tre belle storie di passione.

PASTICCERIA ZIZZOLA

La vicenda della storica pasticceria Zizzola - iniziata alla fine dell'Ottocento, grazie all'intraprendenza del bisnonno Francesco è quella di una dinastia del dolce e del pane, e si scrive ogni giorno anche a Resana e Trebaseleghe, dopo essere stata consolidata da nonno Antonio (premiato dal Re Vittorio Emanuele III in occasione dell'esposizione internazionale di Roma, con una medaglia d'oro), e poi da Angelo (che apprese i segreti della pasticceria, specializzandosi nell'impiego del lievito naturale) e oggi nelle mani di Stefano, della moglie Barbara, dei figli Riccardo e Angela.

LABORATORIO INFERMENTUM

Decisamente molto più recente la storia del Laboratorio Infermentum, inaugurato poco più di sei anni fa, quando quattro amici (ora sono in tre), capeggiati da Francesco Borioli, mago degli impasti, tutti ingegneri tranne Elisa, l'unica donna del gruppo, laureata in marketing, fondarono l'impresa puntando sulla qualità assoluta e dedicandosi anima e corpo alla ricerca degli ingredienti migliori e del continuo perfezionamento. Partendo dal concorso del Gazzettino dove Infermentum ha collezionato un primo, un secondo (quest'anno) e un terzo posto, passando per prestigiosi contest a livello nazionale: da Mastro panettone a Una Mole di panettoni, dalle sfide di Gazzagolosa della Gazzetta dello Sport ad Artisti del Panettone, solo per citarne alcuni e chiudendo, in questi ultimi giorni, con il 1. posto assoluto a Panetthon.

EZIO MARINATO

A completare il podio Ezio Marinato (nella foto), classe 65, titolare dell'omonimo panificio di Cinto Caomaggiore (Venezia), considerato uno dei maestri italiani dell'impasto e della lievitazione, già campione europeo e campione del mondo di panificazione: Un grande risultato in una competizione con tanti bravissimi colleghi. Sono contentissimo, ha fatto sapere dal suo laboratorio dove, da appassionato artigiano, passa la gran parte delle sue giornate con il suo staff, e da dove escono non solo un pane straordinario ma anche dolci lievitati di grande bontà.

