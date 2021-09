Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Uno dei film dell'anno. E forse il migliore visto all'ultimo festival di Cannes, dove si è dovuto accontentare del premio alla sceneggiatura. Un anno straordinario per il regista giapponese Hamaguchi Risuke, che aveva già lasciato il segno qualche mese prima alla Berlinale, con Il gioco del destino e della fantasia, Gran Premio della Giuria, entrambi encomiabilmente distribuiti in Italia, uno dietro l'altro, dalla friulana Tucker. Drive my...