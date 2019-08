Sui gondolini quattro ex maciarele: «La voga non è morta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGRAMMAVENEZIA Come da tradizione l'evento clou inizierà domenica con il corteo storico sportivo. Alle 16.30 partirà la Regata de le maciarele e de le schie (i bambini delle remiere), a seguire quella dei giovanissimi su pupparini a due remi e poi ancora sarà la volta delle caorline a sei remi. Alle 17.40 saranno le donne a gareggiare su mascarete a due remi. La regata dei gondolini è infine prevista per le 18.10.«Lo possiamo dichiarare orgogliosamente e spavaldamente ai gufi che dicono che tutto sta per morire ha rimarcato...