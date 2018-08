Subito il giro di vite e misure anti furbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAVENEZIA Servono fatti e subito. Certo prevenzione e formazione sono importantissime. Ma quando si è nell'emergenza allora servono misure drastiche, punitive. Il comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, non usa mezzi termini e non calibra le parole. Volutamente. Chiede un inasprimento delle sanzioni, all'indomani della tragedia che ha funestato la laguna di Venezia, registrando tre morti in due incidenti nautici distinti sia per luogo che per modalità: due pescatori falciati nel canale di San Nicola al Lido...