Subissato dalle telefonate circa il prestito al Louvre del famoso Uomo di Vitruvio di Leonardo, tra le opere più simboliche del suo museo, Giulio Manieri Elia, attuale direttore della Gallerie dell'Accademia, non perde il suo proverbiale aplomb e chiarisce: «Si tratta di scambi tra stati nell'ambito della diplomazia culturale. Ad alto livello».Questo significa che Lei non ha voce in capitolo? «No, anzi. Le Gallerie sono uno dei musei che godono di piena autonomia, quindi niente può essere deciso senza il parere del direttore». Comunque...