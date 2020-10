Parla in dialetto veneto ed è ambientata in gran parte a Chioggia e dintorni e nell'ex base missilistica di Bagnoli di Sopra, nella disponibilità della Nato fra il 1959 e il 2008, la nuova serie televisiva internazionale di Sky-Hbo Whe Are Who We Are, diretta dal regista pluricandidato agli Oscar (per Chiamami con il tuo nome) Luca Guadagnino (foto), al via su Sky Atlantic venerdì 9 ottobre.

La serie per la quale si pensa già a un seguito, visto il grande successo di critica e di pubblico registrato Oltreoceano è vagamente ispirata a un vecchio film di Pialat, À nos amours. Racconta una storia d'amore e di formazione molto contemporanea, protagonisti due adolescenti americani, Frazer (interpretato da Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamón), legati da un rapporto di complicità che li spinge a fingersi una coppia per proteggersi dai possibili attacchi del mondo esterno. Catapultati insieme alle loro famiglie miste di militari e civili nella realtà straniera di una base americana sul suolo italiano, vivono in pieno la confusione, tipica dell'età, rispetto alle proprie pulsioni, desideri e identità.

«Quando abbiamo immaginato la nostra base l'abbiamo cercata su e giù per l'Italia. E quando mi sono imbattuto in questa piccolissima struttura fra Padova e Chioggia mi è sembrata subito la nostra location ideale. Ovviamente, dalla base che ho visto la prima volta a quella del film sono passati mesi, milioni di euro e un grande lavoro dello scenografo Elliott Hostetter, dell'art director Monica Sallustio e della squadra degli effetti speciali», spiega il regista in conferenza stampa in streaming con i coautori del soggetto e della sceneggiatura Paolo Giordano e Francesca Manieri, i produttori e il cast al gran completo di cui fanno parte anche Chloë Sevigny, Alice Braga, Spence Moore II, Scott Mescudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese (figlia di Martin), Ben Taylor, Corey Knight e Tom Mercier.

«Sono rimasti però i cieli del Veneto e la forza di questa regione a Est che io trovo molto affascinante, unica, quasi come un'isola. Il bravissimo Sebastiano Pigazzi, l'attore romano dei Parioli che interpreta Enrico, ha fatto un lavoro stupendo sul dialetto chioggiotto, dando autenticità al suo personaggio in un contesto in cui si muovono anche molti non attori locali».

