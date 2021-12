Quando hanno sentito quegli strani sintomi, la testa pesante e i dolori, hanno deciso di chiamare i soccorsi. Il personale del Suem, arrivato sul posto, ha accertato che si trattava di un caso di intossicazione da monossido. L'allarme è scattato intorno alle 7 in via Ivancich a Chirignago. La famiglia è di origini algerine: padre 51 anni, madre, 41 anni, e tre figli, è stata portata in ospedale per accertamenti. I due bambini più piccoli non presentavano sintomi preoccupanti e sono stati dimessi immediatamente. Più serie, invece, le condizioni di papà, mamma e del figlio di 14 anni. I tre, per motivi precauzionali, sono stati trasferiti in camera iperbarica a Marghera. A causare l'intossicazione una fuga del riscaldamento su cui si stanno svolgendo ulteriori accertamenti. Possibile che si sia trattato di una fuga da una stufa a gas. In passato è successo più volte che in situazioni simili si verificassero epiosodi analoghi. Alcune intossicazioni, in situazioni di particolari indigenza, erano state provocate addirittura dall'utilizzo di bracieri. È successo tre anni fa in via Nervesa: allora un 27enne bengalese, Abdul Rahim, titolare di un'agenzia di viaggi e servizi caf in via Cappuccina, era morto per le esalazioni tossiche.

