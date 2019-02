Struzzo, marabù o gallo cedrone l'eleganza è leggera come una piuma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENDENZECadono le piume sulla moda, volteggiando nell'aria tiepida di primavera, sospinte fino al prossimo inverno. Dalle passerelle di New York Marc Jacobs mercoledì ha proposto sontuosi abiti decorati di piumaggi esotici per serate da regina. Però cigni, struzzi, aironi, pavoni, marabù e galli cedroni sono già pronti per la bella stagione. Festoni a contrasto su gonne da signora perbene, ricami con tecniche antiche, boa da drag queen, pendagli e charms. Un ritorno agli anni Venti e Trenta, ai vestiti piumati delle ballerine...