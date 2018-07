Stretta sui giochi, rischia l'imbarcadero del Casinò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DECRETO DIGNITÀVENEZIA Le misure contro il gioco d'azzardo previste dal cosiddetto Decreto dignità potrebbero toccare anche le attività promozionali del Casinò, come il logo affisso al pontile di San Marcuola o i voucher sui biglietti turistici di Actv. Il testo è fresco di stampa e l'ufficio legale della società e l'Avvocatura civica ne stanno studiando il contenuto per capirne le conseguenze. Un po' di preoccupazione c'è, ma ad una prima e veloce analisi pare che il provvedimento non avrà grandi ripercussioni su ingressi e, ciò che...