Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PIAZZA SAN MARCOVENEZIA Con la ripresa del turismo i primi a tornare ad affollare piazza San Marco sono stati loro: i venditori abusivi del Bangladesh. Con loro non ci sono divieti che tengano: appena c'è stata la schiarita si sono letteralmente fiondati in piazza mentre la maggior parte dei negoi e dei caffè era ancora chiusa. Ora, a distanza di due mesi, se si considera la parentesi del G20 in cui erano effettivamente assenti, la loro...