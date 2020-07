IL PUNTO

Nello scenario surreale vissuto nella primavera del 2020 dagli esercizi di ristorazione, ci sono alcune realtà che si sono fermate pochissimo, anche se del caso - reinventandosi immediatamente tramite i servizi di consegna a domicilio e, successivamente, di asporto. Street Food e panifici sono fra questi. E se i primi hanno avuto un iniziale momento di smarrimento, i secondi non hanno mai smesso di produrre, anzi, pur con tutte le difficoltà la continuità del lavoro è stata assicurata. Così, il Gambero Rosso neppure le guide gastronomiche, a quanto pare, si sono fermate ha fatto uscire nei giorni scorsi due pubblicazioni su misura che celebrano proprio questi due aspetti della nostra alimentazione .

I CAMPIONI...DI STRADA

Partendo dallo Street Food. Giunta alla sesta edizione, la guida elegge 20 nuovi campioni regionali. Per il Veneto il titolo è andato a Estro, Vino e Cucina di Venezia che in realtà è un ristorante (e anche un super wine bar) vero e proprio, a pochi passi dall'Università di Ca' Foscari, ma esibisce talento e predisposizione anche per il cibo da strada: Un po' bistrot, un po' bacaro contemporaneo...Le preparazioni scrive la guida denotano grande scuola e fanno virtù di materie prime selezionate fra il meglio del territorio. Mentre in Friuli Venezia Giulia, è stato Tajo (Udine) dove il must è la pizza - a primeggiare.

PANE DA PREMIO

E passiamo al pane, elemento prezioso, a maggior ragione quando è realizzato come natura comanda. Alla seconda edizione, anche quest'anno il primo elemento valutato è stato il prodotto finito: il pane. Nel suo aspetto, nella sua composizione, nel risultato finale, nelle caratteristiche e infine nella durevolezza e conservazione. Perché il messaggio che deve passare è che non basta parlare di grani antichi o scegliere di utilizzare varietà che funzionano dal punto di vista della comunicazione, il pane deve essere buono, deve saper raccontare nella maniera più corretta e consapevole la scelta che sta a monte. E ciò presuppone uno studio di metodi di lavorazione accurati cuciti su quel grano, su quel miscuglio di grani, sul tipo di macinazione scelta.

I NUMERI

Sono 43 i Tre Pani della guida Pane & Panettieri 2021, il massimo riconoscimento per gli artigiani recensiti, con ben otto nuovi ingressi e tre nuovi premi speciali. Fra i nuovi i Tre Pani il Veneto festeggia il veronese di Sommacampagna Mirko Zenatti, Il Fornaio Zenatti dal 1979. Mirko è figlio di fornaio, partito dall'esperienza del padre e negli anni è riuscito a costruire la propria idea di pane: da lievito madre, etico prima di tutto e poi estetico. E si affianca ad un gruppo nutrito di grandi specialisti, da Olivi eri 1882 di Arzignano (Vi) a Ezio Marinato di Cinto Caomaggiore (Ve), da Forno Zogno di Conselve (Pd) a Forno Veneziano di Piove di Sacco (Pd), fino a Saporè Pizza Bakery di San Martino Buonalbergo (Vr), mentre in Trentino Alto Adige al vertice c'è Isera (Tn) con il panificio Moderno e in Friuli Venezia Giulia primeggia Jerian a Trieste.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA