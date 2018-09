CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STREET FOODDomenica prossima, 9 settembre (in caso di maltempo, il giorno seguente), Lughetto di Campagna Lupia (Ve) ospita una serata a tutto gusto, vera e propria convention di grandi firme dell'alta cucina/enogastronomia del Nordest che hanno risposto presente all'invito di Lionello Cera, chef e patron (assieme alla famiglia) dell'Antica Osteria da Cera, cattedrale del pesce, due stelle Michelin. Il luogo scelto per l'evento (la piazza del paese, davanti alla chiesa dei Santi Gregorio Magno e Tommaso apostolo), non è casuale. È vero che...