STREET ART

Nuova opera di Banksy: questa volta il celebre street artist ha realizzato la sua creazione sul muro esterno di un salone di bellezza a Nottingham, in Inghilterra.

Si tratta di una bambina che gioca con un hula-hoop, che in realtà è la ruota di una bicicletta; accanto al murale si trova inoltre, legata a un palo, una vera bicicletta a cui manca proprio la ruota posteriore: quella che la bambina sta utilizzando per giocare. Banksy ha confermato sulla sua pagina Instagram, come di consueto, la paternità di questa sua inedita creazione.

Si pensa che il noto street artist abbia compiuto la bambina con hula-hoop a Nottingham per portare un messaggio di vicinanza e di speranza, poiché è attualmente la città del Regno Unito con il più alto tasso di contagi da Coronaviorus.

Banksy quindi ancora una volta ha rivendicato come suo il murales in bianco e nero, apparso martedì sul muro in pietra rossa. Pubblicando una fotografia dell'opera sul suo account Instagram, l'artista ha posto fine alle speculazioni sulla sua paternità, che si erano scatenate sin dalla sua apparizione sul muro di mattoni rossi di questa città dell'Inghilterra centrale nel quartiere di Lenton.

Le autorità locali hanno coperto il lavoro con una pellicola di plastica trasparente per proteggerlo ed evitare che si deteriori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA