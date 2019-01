CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STREET ARTEricailcane, tra i più noti in Italia e in Europa, ha scelto Bassano del Grappa come teatro per la sua ultima potente opera. Quasi 200 metri quadrati di colore - una grande parata di animali pronti a dare il via ad una contestazione - e un titolo ....Ma l'amor mio non muore, che si ispira al libro del 1971 Ma l'amor mio non muore. Origini documenti strategie della «cultura alternativa» e dell'«underground» in Italia, che raccoglie articoli e testi che documentano le idee, i progetti e i propositi della generazione del '68, a...