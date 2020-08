Il nuovo Teatro Malibran è stato felicemente inaugurato l'altra sera con l'Histoire du soldat di Igor Stravinskij (nella foto). La Fenice ha approfittato del periodo di chiusura dovuto alla pandemia per dotare l'ampia buca orchestrale del Malibran di una struttura elettromeccanica in grado di coprire il golfo mistico e di ampliare di conseguenza lo spazio scenico. La rappresentazione dell'Histoire du soldat si è tenuta inoltre nel giorno esatto in cui nacque Peggy Guggenheim, mecenate americana che ideò a Venezia uno dei più importanti musei d'arte del XX secolo, amica di Stravinskij e della moglie Vera.

Il compositore russo scrisse l'Histoire du soldat nel 1918, alla fine della Prima guerra mondiale, in un momento storico particolarmente difficile per l'Europa. Creò così, assieme allo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz, uno spettacolo povero, itinerante, su una favola di Afanasiev. Un Soldato torna a casa per una licenza e incontra il Diavolo che gli sottrae il violino in cambio di un libro che realizza ogni desiderio. Sembrano passare tre giorni, ma quando il Soldato arriva a casa trova che sono passati tre anni. Il Soldato, che ha recuperato il suo violino con l'astuzia, facendo bere vodka al Diavolo, riesce a sedurre una Principessa che, dopo aver ballato un tango, un valzer e un ragtime, cade fra le sue braccia. Quando però i due giovani si metteranno in strada per raggiungere la patria del Soldato, il Diavolo li aspetterà al varco per prendersi violino e anima. L'Histoire rappresenta per Stravinskij anche la scoperta del jazz americano, cioè di sonorità nuove e di uno stile ritmico non ancora ascoltato dal vivo, ma letto grazie alle musiche che il direttore d'orchestra Ernest Ansermet aveva portato dall'America in Svizzera, dove il compositore russo allora si trovava. Quest'opera, concepita per sette strumenti, al Malibran è stata puntualmente diretta da Alessandro Cappelletto. L'attore e regista Francesco Bortolozzo con pochi elementi scenici (un tavolo, due sedie e un leggio) ha saputo rendere con efficacia l'essenzialità del racconto. Brava anche la danzatrice e coreografa Emanuela Bonora. Applausi particolarmente calorosi. Sabato alle 19 si replica.

Mario Merigo

