STRAORDINARIA

SILVERSTONE Per renderci conto di quanto sia aggressiva, guardatela da dietro. Quattro grintosi tubi di scarico fuoriescono appena sotto l'alettone. Sembrano quattro cannoni pronti a sprigionare fiamme. Una manifestazione di forza bruta. È la McLaren 765 LT stradale. La gente conosce il marchio McLaren essenzialmente per la squadra F1 che negli anni Novanta dominava le corse con Ayrton Senna.

SCOCCA IN CARBONIO

È tuttora la prima rivale della Ferrari per numero di vittorie in F1: 182 contro le 238 del Cavallino. Ma in realtà la McLaren da una decina d'anni si è messa a costruire anche automobili stradali supersportive, estendendo la rivalità con la Ferrari dalle piste alla strada. Sono tutte coupé o spider due posti secchi a motore posteriore, dal design sinuoso e con potenze elevatissime. Fino ad oggi la McLaren ha sempre prodotto modelli con motore termico ma sta già sperimentando la sua prima coupé ibrida che arriverà nel 2021. Nel frattempo ha lanciato l'ultima generazione con motore tradizionale delle sue SuperSeries: si chiama 765 LT. Una sigla che sembra astrusa ma in realtà abbastanza intuitiva.

Perché il nome di ogni McLaren identifica la potenza in cavalli del motore. La 765 è un'evoluzione della 720 S di tre anni fa e l'incremento di potenza e prestazioni è quindi già chiaro dal nome: da 720 a 765 cavalli. Erogati dal propulsore V8 4 litri biturbo ultima generazione della supercar inglese. La McLaren 765 LT è interamente in carbonio. Dal telaio monoscocca (di cui la McLaren si fa vanto essendo stato il primo costruttore a usare il carbonio in F1) fino a ogni componente della carrozzeria. È molto estrema nell'impostazione ma ciò non significa che su strada non sia facilmente utilizzabile; è soltanto un po' dura per via della scarsa imbottitura dei sedili in carbonio e delle sospensioni rigide pensate per ridurre al massimo torsioni e rollìo in curva.

Abbiamo avuto il privilegio esclusivo di poterla guidare per primi. E dove si può mai guidare una McLaren se non nel tempio della F1 inglese, la pista di Silverstone? Qui, sotto l'immancabile pioggerellina british che bagnava l'asfalto, la McLaren 765LT ha finito per stupirci positivamente per la confidenza che è riuscita a trasmetterci sull'asfalto viscido. La macchina va fortissimo ma, nonostante la quantità smisurata di cavalli, infonde confidenza. La potenza di 765 cavalli gli 800 Nm di coppia motrice inchiodano al sedile quando acceleri a fondo. Eppure l'auto appare sempre prevedibile e sotto controllo.

LA RIVALE DELLA ROSSA

Aiutata da sistemi elettronici di controllo di trazione e stabilità che non tagliano la potenza di colpo, ma offrono nello stesso tempo divertimento e un buon margine di sicurezza. Il motore V8 4 litri da 765 cv è costruito dalla società inglese Ricardo su progetto esclusivo McLaren e il cambio è doppia frizione 7 marce. Nella sfida a distanza con la Ferrari, i progettisti McLaren hanno cercato di battere nelle prestazioni la rivale diretta italiana, la Ferrari 488 Pista, sotto ogni aspetto. Rispetto all'italiana, la McLaren 765 LT eroga 45 cv in più (765 contro 720), accelera da 0 a 100 km orari in 28, cioé 5 decimi meglio della Ferrari, e raggiunge i 200 km/h da fermo in 7 secondi netti contro i 76 della Rossa. Merito sia di una potenza superiore che del peso inferiore: 1229 kg a secco contro 1280 kg. Ma anche il prezzo è più alto: la McLaren 765 LT costerà 343.500 euro Iva compresa. Verrà costruita in serie limitata in soli 765 esemplari, però inutile affrettarsi: tanto il primo lotto di 300 auto è già esaurito fa tempo...

Alberto Sabbatini

