Strano destino, situazioni controverse che interessano lo stesso settore industriale e lo stesso territorio. Mentre tanti lavoratori diventano azionisti dell'azienda in cui lavorano, altri lavoratori, non pochi, settecento (esuberi vengono denominati!) vedono aprirsi la triste prospettiva del licenziamento. È il caso questo della Safilo, gruppo ora in mano straniera, che giustifica questa scelta perché non produce più gli occhiali di alcuni prestigiosi marchi tra cui Dior, mentre allo stesso tempo acquista un'azienda in Francia. Logica tipicamente economicistica che vede l'azienda come un puro strumento per fare soldi, approfittando della globalizzazione che consente di giocare su più tavoli, leggi Paesi, per alleggerire i propri costi. Situazione purtroppo frequente nel nostro Paese, visto che sono oramai ben 160 i tavoli di crisi, molti dei quali vedono le imprese multinazionali che cercano di andarsene. D'accordo, abbiamo molti limiti come Paese (burocrazia ostacolante, leggi farraginose, mancanza di una chiara politica industriale e anche un generale clima di avversione verso le imprese), ma l'approccio di molte multinazionali è chiaramente predatorio, con comportamenti tipici di gente senza scrupoli. E pensare che l'impresa è un'istituzione privata con dimensione pubblica, lo dicono i nostri testi di economia aziendale. Non solo, ma anche il mondo anglosassone ha coniato il termine stakeholder per rinforzare il peso dei molti portatori di interesse che convergono verso l'impresa. In contrapposizione alla nozione di shareholder che considera l'impresa rivolta solo a soddisfare gli interessi dei proprietari. Purtroppo, se osserviamo quanto succede ora nel mercato notiamo comportamenti spesso opportunistici. La responsabilità sociale dell'impresa è un must per attrarre il consumatore, per diffondere un'aurea di sostenibilità sociale alla propria impresa; in realtà, di frequente, una pura operazione di marketing che dietro non ha sostanza in termini di rapporti con il personale e di rispetto dell'ambiente. Tutto dipende dalla proprietà e dal top management dell'azienda, dalla loro sensibilità e dalla loro convinzione che l'impresa non è solo un bene proprio, ma è una realtà da condividere con molti soggetti a cominciare dai lavoratori per finire con i cittadini che vivono vicino alle fabbriche. Ritorniamo inevitabilmente ad un imprenditore che abbiamo spesso ricordato, Leonardo Del Vecchio, che ai dipendenti ha sempre riservato una particolare attenzione, innovando il welfare, favorendo le donne lavoratrici e ora avviando un interessante processo di azionariato per i propri lavoratori, offrendo un certo numero di azioni a pagamento, ma anche regalandone altrettante pari a quelle acquistate. Nel Bellunese dove l'azienda è nata la sottoscrizione ha raggiunto livelli tra il 70 e l'85% Lo stimolo a realizzare questa operazione deriva molto probabilmente dalla fusione con la francese Essilor, visto che questo gruppo aveva già la maggioranza di azionariato formato da lavoratori. Un sindacalista ha notato che finché Del Vecchio lotterà con noi siamo tranquilli ma nessuno è eterno, è quindi immaginabile che il futuro management punterà al profitto indipendentemente da dove verrà prodotto. Una profezia? Mah!

