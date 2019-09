Strade sicure Maxi-appalto per la viabilità di Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIMESTRE Trecentosessantamila euro per la messa in sicurezza della viabilità a Favaro Veneto e nelle frazioni di Campalto, Tessera, Dese e Ca' Noghera. È quanto ha stabilito la Giunta comunale riunitasi l'altro ieri a Villa Erizzo, approvando, su proposta dall'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, due specifiche delibere finalizzate a rendere maggiormente sicure le strade della Municipalità. Due documenti in cui sono contenuti i progetti definitivi comprensivi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica...