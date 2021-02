STORIE DI PASSIONI

Un ristorante stellato nascosto in un ex fienile che lotta contro gli sprechi alimentari; un casaro che va alla ricerca di bacche ed erbe per formaggi innovativi; un mastro distillatore che produce elisir mai visti: sono le tre storie che hanno vinto nella categoria dedicata all'enogastronomia il premio ideato da Lagazuoi Expo Dolomiti, polo espositivo a 2.778 metri di altitudine, tra Cortina e l'Alta Badia che, nella sua seconda edizione, ha dato spazio anche a nuove pratiche e stili di vita sostenibili che ruotano intorno al cibo, all'allevamento e alla coltivazione. Il primo classificato è SanBrite, ristorante della conca di Cortina, davanti all'azienda casearia Eggemoa e alla distilleria dolomitica Zu Plun, entrambe altoatesine.

LA MALGA SANA

Spesso i ristoranti si impegnano per individuare e sviluppare una propria identità agricola. Per il SanBrite di Cortina vale il processo inverso: dalle stalle alle stelle, ovvero è l'azienda agricola che si è evoluta in cucina, conquistando la critica e, nel 2020, una stella Michelin. Il SanBrite in ladino della valle d'Ampezzo, da san, sano, e brite, malga nasce nel 2017: l'ex fienile di famiglia con vista sulle Tofane ospita un concept innovativo dedicato alla cucina rigenerativa e circolare, lavorando in simbiosi con il proprio caseificio. Nella casetta nel bosco, arredata con pezzi di design e oggetti antichi, Riccardo Gaspari e Ludovica Rubbini propongono prodotti locali, radici, tuberi, prevalentemente autoprodotti, e rimettono in circolo tutti gli scarti.

CASEIFICIO ARTIGIANALE

Vent'anni fa, nella Valle dei Molini, a 1.300 metri, nasceva questo caseificio artigianale. Ma e da qualche anno i suoi prodotti sono sotto i riflettori: merito della passione e dell'entusiasmo di Michael Steiner, giovane casaro e assaggiatore di formaggi. Con il latte crudo di malga delle sue vacche crea formaggi a pasta morbida spazzolati a mano e affinati in modo originale come Carbo, maturato in cenere di legno, Silva, stagionato in corteccia di abete rosso, Floralpina, con timo e bacche di ginepro, Larix, Steiner, vincitore del Premio Italian Cheese Award 2016.

MASTRO DISTILLATORE

Il laboratorio alchemico di Florian Rabanser, mastro distillatore, si trova in un maso che ha acquistato e ristrutturato, all'interno degli antichi possedimenti terrieri del Castello Hauenstein. A 1000 metri sul livello del mare, si producono gin, rum, distillati e grappe con ingredienti di montagna di fama internazionale. Florian Rabanser, nella sua vita precedente, era un cuoco e ha conservato la finezza del palato, che utilizza nel lavoro di ricerca per scoprire nuovi abbinamenti. Nascono così il Dol Gin, dedicato alle piante botaniche delle Dolomiti, distillati di frutta o alle erbe selvatiche e bacche, grappe di vinacce di piccoli viticoltori di alta qualità, rum invecchiati in botti di rovere.

