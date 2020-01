Storie d'aria e bolle di sapone, Cafaggi è Controvento

TEATRO

«Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni», recita Prospero nella Tempesta. E sembra riecheggiare Shakespeare il sottotitolo dello spettacolo Controvento di Michele Cafaggi, che sintetizza la leggerezza e la magia di quel che avviene sul palcoscenico come Storia di aria, nuvole e bolle di sapone. Accompagnato dalle musiche originali di Marco Castelli, il mago delle bolle di sapone Cafaggi mette in scena il viaggio di un intrepido aviatore, fra raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole e gigantesche bolle di sapone.

Controvento è dedicato «a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non hanno mai lasciato nulla di intentato», dice Cafaggi. La drammaturgia è leggera, nel senso che vince sempre l'immagine, ma è deliziosamente poetica. L'artista accompagna il pubblico di adulti e bambini in un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia dell'Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le cose a lui più care. «Oggi è grande festa in Teatro! dichiara il protagonista a gran voce quando si apre il sipario - È il 15 luglio del 1913 e sul palco c'è un bellissimo Biplano interamente costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un breve discorso partirà per la Grande Avventura!». Tra lo scetticismo di alcuni e l'entusiasmo di altri, l'Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani.

Quello di Cafaggi è uno spettacolo di acqua, bolle e sapone, di pantomima e musica che trae ispirazione dalle atmosfere circensi del varietà e nasce per un pubblico senza distinzione generazionale. L'artista con studi di recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione tra Milano e Parigi - incanta con la sua straordinaria mimica, senza parole, accompagnato da musica e giochi di luce. Anche questo nuovo spettacolo nasce da una ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da raccontare: il risultato è uno show senza parole dove magia, clownerie e arti circensi si fondono per dare vita a una creazione di raffinato divertimento. «Io sono un artista di strada, ma ho anche studiato da clown circense e moderno spiega Cafaggi - E quel che faccio lo faccio in teatro perché non lo posso fare per strada». (Gb.Mar.)

