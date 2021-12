LA POLEMICA

VENEZIA «Protestare è solo una manovra politica, che con la voga non c'entra nulla. Il Comune ha aumentato gli importi per le donne, per le caorline e per i giovanissimi. Fra uomini e donne c'è stata parificazione fin dalla regata di Burano».

Giovanni Giusto ribatte alle proteste che alcune donne regatanti hanno espresso durante le premiazioni relative alla Regata Storica, sabato pomeriggio in Pescheria.

EFFETTO SPONSOR

A loro l'importo ricevuto risultava ancora inferiore a quello degli uomini. Questo perché la somma erogata a ciascun regatante si compone di quanto stanziato dal Comune e delle sponsorizzazioni legate a quanto Vela è riuscita a recuperare dai privati per la manifestazione. Ebbene, se l'importo stanziato dall'Amministrazione è stato parificato in 35.743,00 euro per le due categorie, Donne e Gondolini, Vela ha agito diversamente, stanziando 16.420 euro per i Campioni in gondolini, 4.300 per i Giovanissimi in pupparino, 11,717 per le Donne in mascareta, 4.300 per gli Uomini in caorlina. Ecco dove si riscontra il divario. Spiega il dirigente di Vela, Fabrizio D'Oria: «Per quanto riguarda gli sponsor, si concorda il target di riferimento, per cui di volta in volta risulta differenziato. Prova ne sia che Fondaco Tedeschi ha offerto un premio solo alle Donne. Le gioiellerie negli anni hanno premiato sia uomini che donne. Vela ha consegnato remi e forcole ai giovanissimi, mentre Avm gli abbonamenti Actv. Insomma, ogni anno i premi cambiano e, per presentare un ulteriore esempio, se Callegaro premia i primi in gondolino, non è che sta discriminando i primi delle caorline, ma ha deciso semplicemente di optare per quel tipo di sponsorizzazione».

LA CONTESTAZIONE

Ma oltre ai premi, sabato in Pescheria c'è stato dell'altro. Alcuni se ne sono andati o non hanno presenziato alla premiazione. «Una volta - commenta Claudio Carrettin, presidente dimissionario dell'associazione Regatanti - c'erano due feste: una del Coordinamento delle remiere, che premiava Schie e Maciarele, ed un'altra dedicata ai regatanti della Storica. Averle unite è stato un errore, perché la manifestazione diviene troppo lunga e non si concede abbastanza dignità ai regatanti. In piedi e al freddo abbiamo dovuto aspettare un'ora e quaranta minuti la premiazione dei più piccoli, per ricevere in fretta e furia i nostri premi. Molti se ne sono andati, mentre altri non sono proprio venuti, sia per protestare contro la presenza del delegato Giusto che per non essere stati nemmeno invitati dall'ufficio regate. Ho notato l'assenza dell'intera commissione Tecnica e questo mi dispiace per un'ideale unità della voga».

Tullio Cardona

