Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOVENEZIA Tra una settimana sarà Regata Storica, il più atteso appuntamento di voga alla veneta. Anche quest'anno si sfideranno 108 atleti, divisi nelle categorie Giovanissimi, Caorline, Donne e Campioni. L'accesso alle aree lungo le rive del Canal Grande per assistere all'evento, sarà contingentato per mantenere il distanziamento, con obbligo di indossare la mascherina. La manifestazione verrà trasmessa per due ore di diretta...