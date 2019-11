CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STORIA DEL GUSTOIl paradosso dei ricettari veneziani sta nel fatto che a Venezia è stato nel 1475 stampato per la prima volta un libro di cucina (Bartolomeo Sacchi, detto il Plàtina, De honesta voluptate et valitudine), mentre il primo libro di cucina veneziana è stato pubblicato soltanto nel 1908, oltretutto dall'editore milanese Sonzogno. In mezzo tantissimi ricettari, ma nessuno esplicitamente veneziano. Non sappiamo perché per quattro secoli non si sia sentito il bisogno di stampare un libro di ricette veneziane; talvolta citate in...