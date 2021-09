Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBRO«Perché non trasformare fermezza tragica nella trattativa comica?» così riflettendo sull'Antigone, si chiede Elmo X. II comico più straordinario che l'Italia abbia avuto, il protagonista del nuovo romanzo di Alberto Garlini oggi in libreria per Mondadori. Elmo X, nato Guglielmo Scandi, è uno dei due personaggi principali di Il sole senza ombra, un romanzo che - come la satira di cui racconta - non teme di dire, di dissacrare...