Stop di 3 giorni all'Admiral, riaperto a mezzanotte

IL PROVVEDIMENTOMESTRE Serrande abbassate per tre giorni. L'Admiral Club di via Ca' Rossa a Mestre ha riaperto ieri un minuto dopo la mezzanotte.Giusto allo scadere del provvedimento con cui la polizia locale di Venezia ha imposto al gestore la sospensione dell'attività di gioco lecito - sala slot appunto da venerdì 21 a domenica 23 giugno.Praticamente per l'intero fine settimana. A mettere i sigilli al punto scommesse è stato il Nucleo attività produttive città di terraferma preposto ai controlli tesi a verificare il rispetto delle norme...