Stop del Tar al Comune: il magazzino non si tocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA A causa di un pasticcio burocratico, la Coop di Cannaregio, calle de l'Anconeta, ha rischiato di chiudere i battenti. Il Comune aveva già fatto partire l'ordine di demolizione e rimessa in pristino della situazione preesistente per un magazzino a Cannaregio proprietà, ironia della sorte, di un ex direttore dell'Urbanistica e dell'Edilizia della medesima amministrazione. Il Tar del Veneto ha però accolto l'istanza di sospensiva presentata dall'avvocato Jacopo Molina, in attesa del giudizio di merito. Questo perché ha ritenuto...