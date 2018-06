Stop alle top ora sfilano droni e robot

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENO«Trovo divertente e provocatoria l'idea di proporre una sfilata con i droni al posto delle modelle, ma non credo possa diventare una consuetudine: abiti e accessori sono fatti per essere indossati da persone in carne ed ossa». Non ha dubbi Alessandro Bertini, direttore dell'Istituto Modartech di Pontedera, dopo aver assistito via web alla sfilata di abiti appesi ai droni che la scorsa settimana all'Hilton di Gedda in Arabia Saudita ha fatto registrare l'assenza totale delle modelle. «Non penso sia una strada percorribile e...