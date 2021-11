Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAVENEZIA Giornata difficile per i trasporti oggi. Per tre ore la provincia veneziana sarà paralizzata. Lo sciopero del personale Actv/Avm indetto per oggi non garantirà la fruizione di servizi minimi dato che si tratta di una mobilitazione di tre ore.DISAGI PER GLI STUDENTITra le 12 e le 15 i più in difficoltà saranno quindi i residenti delle isole, che dovranno confrontarsi con l'assenza totale di collegamenti. Tutelati saranno...