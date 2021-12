LA LOTTA AL VIRUS

VENEZIA Stop all'attività chirurgica non urgente lunedì e martedì prossimi. Dopo l'aumento dei posti letto in tutti gli ospedali, l'Ulss 3 Serenissima vara la seconda, attesa misura per far fronte meglio alla quarta ondata pandemica da Covid. «Sospendiamo tutti gli interventi non urgenti e riprogrammabili, per liberare risorse umane e spazi. Cominciamo con queste due giornate, poi vedremo se sarà necessario prorogare», annuncia il direttore generale Edgardo Contato. Prospettiva peraltro probabilissima, quella di un prolungamento dello stop agli interventi chirurgici, visto il trend in crescita dei contagiati e dei ricoverati. A fermarsi sarà l'attività del Day Surgery, che non comporta una situazione sanitaria d'emergenza, né il ricovero notturno del paziente. Si tratta di operazioni che non rientrano nel criterio dell'urgenza e possono essere rinviate senza che ciò determini un danno per la salute delle persone. Va da sé, per esempio, che i malati di tumore continueranno a essere operati, trattandosi di interventi salvavita o, comunque, per protocolli terapeutici essenziali. Il provvedimento riguarda, anche in questo caso, tutti gli ospedali, mentre la pressione del Covid si è fatta più forte.

IL TREND

«Abbiamo una media di 350 nuovi positivi al giorno. In quaranta giorni l'incremento è stato esponenziale, +281% nel confronto tra il primo novembre scorso e i giorni nostri» afferma Vittorio Selle, direttore del Servizio d'Igiene e Sanità. Attualmente ci sono 6.836 persone in sorveglianza, con un'età media di 42 anni. L'incidenza dei casi tra i bambini continua a restare doppia rispetto agli adulti e tripla rispetto agli anziani. Un non vaccinato ha sei volte la probabilità di contagiarsi di un vaccinato. «Abbiamo 90 ricoverati in area non critica e 18 terapie intensive», interviene il direttore sanitario Giovanni Carretta ricordando che non è prevista la riattivazione di un Covid-hospital, com'era stato a Dolo nelle precedenti ondate, quanto, piuttosto, una presa in carico diffusa dei pazienti. L'altro versante su cui il lavoro è sostenutissimo è quello dei tamponi che con l'arrivo del Super green pass sono aumentati arrivando a sfiorare una media giornaliera, nell'ultima settimana, di 9.200 test, la maggior parte in farmacia, un quinto molecolari, con un tasso di positività del 3,6%. L'azienda sanitaria veneziana nei giorni scorsi ha deciso di chiudere quasi tutte le postazioni tampone ai non vaccinati richiedenti il Green pass ogni 48 ore e lo si vede sui numeri: se fino a fine novembre i tamponi a tempo per la certificazione verde superavano anche abbondantemente il migliaio al giorno, negli ultimi giorni sono scesi sotto i 500, praticati adesso solo in piazzale Roma e in piazza San Marco a Venezia, sedi individuate con l'obiettivo di intercettare soprattutto i turisti.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Intanto, la campagna vaccinale avanza. «Abbiamo ogni giorno 5-600 liberi accessi per le prime dosi. Queste sono persone che erano contrarie al vaccino e si sono convinte. Ogni persona che recuperiamo è un successo», ragiona Contato. Sono circa 88mila gli assistiti, su 600mila e passa, che ancora non hanno aderito all'immunizzazione, circa il 15% sulla platea totale. «Le iniziative di persuasione progressive stanno dando buoni risultati», osserva Contato. Continuano anche le terze dosi booster, somministrabili a cinque mesi dal richiamo: se la copertura calcolata sull'eleggibilità è inferiore al 40% tra i 12 e i 19 anni, supera il 60% fino i 40 anni e poi cresce all'80% fino i 70 anni; quindi sale ancora più su, oltre l'80% fino gli 80 anni, per poi scendere sul 70% sulla fascia più vecchia. Da qui a febbraio sono previsti quasi 500mila slot, di cui 434.730 per le terze dosi over 18; 9.546 per le prime dosi over 12; 10.056 per le booster dei sanitari, 4.874 della scuola, 11.802 dei fragili e 1.974 per le case di riposo oltre ad altre 1.808 dosi addizionali riservate ai malati cronici. Nell'ultima settimana l'Ulss 3 ha somministrato per due volte più di 4mila vaccini al giorno, per tre volte più di 6mila al giorno, l'altro ieri, festa dell'Immacolata, 3.605, mentre il record assoluto è stato raggiunto il 3 con 7.623, oltre mille in più delle 6.400 che è il target indicato dalla Regione.

Alvise Sperandio

