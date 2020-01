Stipe dei Rem compie 60 anni e si regala una nuova canzone

IL PERSONAGGIO

In un mondo abituato a celebrarsi come quello del rock, tutti gli anniversari sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. I sessant'anni di Michael Stipe di ieri, ad esempio. «Questo è il mio tempo e io sono entusiasta di essere vivo!», ripeteva nove anni fa il cantante georgiano tra i solchi di Collapse into now, epitaffio di un'epopea R.E.M. lasciata evaporare senza troppi rimpianti. Il suo «collassare nel presente», immagine suggeritagli da una visionaria doc come l'amica Patti Smith, l'aveva ormai spinto infatti verso altri mondi rispetto a quelli attorno a cui orbitavano i compagni Peter Buck e Mike Mills e niente avrebbe potuto riportarlo indietro.

Nei suoi interessi c'erano, innanzitutto, fotografia, cinema e scultura. E forse non è un caso che la sua prima importante esperienza extramusicale Michael l'abbia fatta nel 1983, pochi mesi dopo l'uscita dell'album di debutto dei R.E.M., partecipando assieme alla sorella Lynda a Just like a movie, un film in Super-8 di 45 minuti, rimasto inedito, dalla fotografa della rivista New York Rocker Laura Levine. Nei panni di idolo delle masse, infatti, non s'è mai sentito del tutto a suo agio e quando Andy Warhol gli chiese se si sentisse una popstar, rispose risolutamente di no. Ma, come la storia ha dimostrato, per ingannare il fiuto di Drella ci voleva molto di più della timidezza del ragazzo di periferia appena inciampato negli abbagli e nelle lusinghe di Manhattan.

IL COMUNICATO

Così oggi Michael è il primo a fare ammenda, ammettendo di sentirsi «una popstar niente male». Quando il 21 settembre 2011 un comunicato ha ratificato la fine dell'avventura R.E.M., dei trent'anni scivolati sulle aspirazioni del giorno in cui incontrò Buck tra gli scaffali di Wuxtry Records, un negozio di dischi di Athens, Georgia, decidendo di unire le forze in una band che da fenomeno d'avanguardia si sarebbe trasformata in stella del mainstream con la forza degli 85 milioni di dischi venduti ad ogni latitudine, gli rimanevano solo echi confusi. Al momento di rompere le righe, nei tre R.E.M. superstiti (il batterista Bill Berry se n'è tornato alla sua vita di campagna nel '97, prendendo molto seriamente il monito dell'aneurisma che l'aveva colpito durante un concerto a Losanna del Monster Tour) l'idea di separare le strade aveva iniziato a farsi largo già da tre anni. «Eravamo al culmine del successo e iniziammo a chiederci cos'altro avremmo potuto fare». Qualche tempo dopo lo scioglimento, in un'intervista a Rolling Stone, Stipe definì irreale la prospettiva di registrare un album solista, ma un paio di anni dopo già figurava nella compilation-pirata di Johnny Deep Son of Rogues Gallery: Pirate Ballads, Sea Songs & Chanteys con Rio Grande, un duetto a tu per tu con Courtney Love.

L'AMICIZIA

Amicizia intensa quella con la signora Cobain suggellata nel 2014 dallo speech d'introduzione dei Nirvana nella Rock and Roll Hall of Fame. Di tornare a comporre canzoni, però, Stipe sembrava non volerne sapere. «Ho fatto tabula rasa della musica per cinque anni, poi però mi sono messo a riscrivere», si giustifica oggi il frontman, legato da tempo al fotografo Thomas Dozol, di quindici anni più giovane. «Ho sempre dovuto combattere per tradurre in canzoni le immagini che ho in testa». A muovergli dentro qualcosa è stata nel 2016 la cover della bowiana The man who sold the world offerta al pubblico del Tonight Show di Jimmy Fallon. E il primo segnale concreto di questo ritorno in attività è stato il singolo Your capricious soul, pubblicato il 5 ottobre scorso per sostenere gli attivisti dell'organizzazione ambientalista Extinction Rebellion. Il secondo è arrivato ieri, per il compleanno, s'intitola Drive to the Ocean e per un anno destinerà i suoi guadagni all'organizzazione Pathway to Paris, fondata da Jesse Paris Smith, figlia di Patti Smith, e dalla musicista canadese Rebecca Foon a sostegno degli accordi di Parigi sul clima.

Sul sito del cantante il download - che comprende sfondi esclusivi, il video, un video con le liriche, una versione audio ad alta risoluzione della canzone e il testo originale di Stipe - è di 77 centesimi di dollaro ma chi volesse può maggiorare l'importo ad libitum.

