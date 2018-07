Sting, Ermal Meta e Negrita: fine luglio col botto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fine luglio ricco di musica sui palcoscenici di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Domani, venerdì 27 luglio, a salire sul palco saranno i Negrita in concerto al Mirano Summer Festival a Mirano (Venezia). Ancora domani e in replica sabato 28 luglio, al Teatro La Fenice di Venezia, alle 21, andrà in scena lo spettacolo della leggendaria band King Crimson dal titolo Uncertain Times (European Tour 2018), date entrambe sold-out. Ancora sabato 28 luglio, in programma ci sono altri cinque appuntamenti con la grande musica: dopo la tappa a Villa...