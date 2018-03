Steven Tyler (Aerosmith) a Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non ce ne saranno altri. L'unico concerto italiano nel Nordest di Steven Tyler sarà a Trieste si esibirà dal vivo in Piazza Unità d'Italia mercoledì 18 luglio. Prima tappa tra quelle previste in Italia, Steven Tyler è il terzo grande nome in programma nella rassegna Live in Trieste, che a luglio vedrà protagonisti i fenomeni metal Iron Maiden (show fissato per martedì 17, unica data nel Nordest di Legacy of the Beast, la nuova tournée europea) e il fondatore dei Talking Heads, David Byrne (atteso sabato 21). Steven Tyler ha debuttato...