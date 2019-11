CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Stavolta. Tra campi e calli il popolo degli stivali procede a rilento nell'acqua alta e non c'è discorso per strada, al bar o in vaporetto che prescinda da quell'incipit: «Stavolta è peggio». Il veneziano, che dallo sconforto della prima ora, figlio di una rassegnazione consapevole della ciclicità degli eventi lagunari, passa rapidamente alla controffensiva e all'azione per saltar fuori dall'emergenza, oggi sembra un pugile che si è rialzato, sì, ma che ha accusato i colpi. E ripete come un mantra quella parola ai genitori, all'amico,...