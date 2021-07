Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Stavolta non sono parole di circostanza. Raffaella Carrà era davvero la regina della televisione italiana, come tutti la stanno ricordando da quando ieri se ne è andata, in punta di piedi, per una malattia che l'ha colpita senza pietà ma di cui pochissimi erano al corrente: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per...