NUOVE OPPORTUNITÀ

Musei al tempo del coronavirus: chiusi per una settimana, e poi aperti, ma con distanze di sicurezza minime da rispettare. L'Archeologico di Venezia ha reagito a modo suo, con l'ironia social che lo contraddistingue da un po', ovvero da quando più di un anno fa due dipendenti, Ilaria Fidone e Luca Trolese, linguista lei, archeologo lui, lo hanno trasformato nel museo più social d'Italia, postando ogni giorno qualcosa di ironico e divertente su Facebook, Twitter e Instagram. Il museo è chiuso? Fisicamente, certo, ma non virtualmente, e così i visitatori sono stati accompagnati nelle sale attraverso due dirette Facebook che hanno registrato un buon successo e una serie di commenti positivi. Il personale era regolarmente al lavoro e si è approfittato per mostrare anche un po' di «dietro le quinte», ovvero dell'attività che i dipendenti del museo svolgono, ma che i visitatori non vedono.

IN PRIMA LINEA

L'Archeologico di Venezia è stato il primo museo in Italia a fare la diretta durante la chiusura e poco dopo ha seguito il blasonatissimo Egizio di Torino. Nel week end è stato il turno del satiro marpione con la mascherina: la storia d'amore tra il satiro e la menade dell'ara Grimani è stata la hit del recente San Valentino. E adesso, con l'amore al tempo del coronavirus, la menade si è dovuta bardare di mascherina protettiva, chiedendo al satiro se si fosse lavato le mani. Quindi il museo riapre, ma bisogna stare a distanza, e allora Fidone e Trolese postano il personaggio di Guerre stellari Darth Vader mentre percorre le sale: ha esagerato un tantinello con la maschera. «Siamo aperti, ma abbiamo circa 150 visitatori al giorno, contro una media del periodo che si aggirava sugli 800» precisa Ilaria Fidone.

COLLEZIONE DI NICCHIA

Un piccolo miracolo, insomma, per un museo che da un lato è un po' in seconda fila (quasi nessuno viene a Venezia per ammirare antichità greche e romane) dall'altro sembra invece il protagonista museale di un «forse non tutti sanno che...» da Settimana Enigmistica. L'Archeologico di Venezia è il primo museo statale pubblico del mondo, fondato nel 1596. Attenzione, non il museo più antico, ma il primo a essere stato concepito da uno stato la Repubblica di Venezia per mostrare la propria collezione di antichità. Lo statuario pubblico, donato alla Serenissima dalla ricca e potente famiglia Grimani, era esposto nell'antisala della biblioteca Marciana che condivide con il museo il titolo di prima biblioteca statale pubblica.

ORIGINALI ANTICHISSIMI

Andiamo avanti con i «forse non tutti sanno che...»: nelle Procuratie nuove sono esposti originali ellenici che non si trovano nemmeno nel più importante museo Archeologico italiano a Napoli; vi si può ammirare uno dei cammei più belli che ci siano arrivati dall'antichità: il Giove Egioco, oggetto del desiderio di Napoleone che se l'era portato a Parigi da dove, per fortuna, è tornato all'indomani del congresso di Vienna, nel 1815. E, soprattutto, non ci sono dinosauri. Questo è il cruccio di Fidone e Trolese: parecchi visitatori confondono archeologia e paleontologia. Ecco quindi che il rettile preistorico è ironicamente presente in vari post del museo, in uno si vede il dinosauro che suona il campanello dell'Archeologico chiedendo: «Scusate, voi avete dinosauri?» e il post recita: «Breve storia triste. Nei musei archeologici (almeno quelli italiani) non ci sono dinosauri. Ci spiace, ma state citofonando al museo sbagliato». E così via.

IL GIOCO DEGLI EGIZI

Poi ci sono la testa di soldato romano messa a confronto con i suoi sosia Russel Crowe e Luca Zingaretti o la testa egizia che sembra il ritratto di Voldemort, il cattivo di Harry Potter. Ogni giovedì, poi, appuntamento fisso con un indovinello. Ilaria Fidone non si limita all'attività social: lei mummifica bambini, «però lasciamo gli organi interni», precisa. Una delle maggiori attrattive sono le due mummie di età tolemaica e i 3500 ragazzini delle scuole che ogni anni visitano il museo ne sono irresistibilmente affascinati. Fidone è assistente didattica tra l'altro l'Archeologico è l'unica istituzione del polo museale del Veneto ad avere la didattica interna quindi è lei che si occupa di accogliere le scolaresche e di spiegare, tra le altro cose, come avveniva la mummificazione. Il museo ha un percorso tattile di sei opere, e un reperto per ogni stanza è toccabile. Inoltre i contenuti sono illustrati anche da un video nel linguaggio dei segni.

Alessandro Marzo Magno

