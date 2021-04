Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STATISTICAVENEZIA Novecentotrentacinque residenti in meno nella città storica è il bilancio demografico del 2020 al quale, se si aggiungono i 399 in meno delle isole diventano 1334 nella Venezia insulare. È questo il dato che ha portato la popolazione del pesce più la Giudecca ad andare per la prima volta sotto i 51mila abitanti all'inizio di questo mese. È la dinamica del saldo naturale (nati meno morti) ad essere su un percorso...