Stasera lo show da Jesolo su Rai1

Per la prima volta nella storia degli 80 anni del concorso la nuova Miss Italia verrà scelta esclusivamente attraverso il televoto. È una delle principali novità di Miss Italia 2019, in programma questa sera a Jesolo, dal PalaInvent, dalle 21.15, in diretta su Raiuno. Le fasi di votazione saranno quattro: si passerà dal numero di 80 miss a 40, poi a venti, a dieci, due. E proprio in questa fase una terza ragazza, verrà recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse. A condurre quella che è stata definita come una festa, sarà...