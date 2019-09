Stasera gran finale con un'incognita: la protesta sul clima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ULTIMA GIORNATAAlberto Bonisoli all'apertura, Dario Franceschini alla cerimonia conclusiva. Non era mai successo che alla stessa Mostra del cinema ci fosse un cambio al ministero per i Beni e le attività culturali e che nel giro di dieci giorni avvenisse una staffetta tra vecchio e nuovo ministro. Venezia76 risente degli effetti del cambio di governo, dal gialloverde al giallorosso, e anche se ancora non c'è stata la fiducia delle Camere, i nuovi esponenti del Conte bis sono già operativi. Tant'è che il primo ad arrivare al Lido non è...