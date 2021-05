Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Quattordicimila libri digitalizzati per renderli accessibili ai non vedenti. Un'operazione importante di integrazione grazie al lavoro di un paio di start-up tutte bellunesi. È il progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato che opera a Feltre dal 1983 (www.libroparlato.org) e si preoccupa di produrre audiolibri trascrizioni di testi in formato elettronico, stampe braille e rilievi con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi...