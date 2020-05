May, che in inglese è verbo ma indica anche il mese di maggio. E Fourth, per l'evidente assonanza con Force. Così dal celebre «May the Force be with You» - che la Forza sia con te - si è arrivati a «May the fourth be with you», motto dello Star Wars Day, che si celebra in tutto il mondo, ogni anno, il 4 maggio appunto. È stato proprio il gioco di parole - e di suoni - a far scegliere ai fan della saga il 4 maggio come data della ricorrenza, nata spontaneamente e diventata tradizione. E così anche oggi, nonostante il lockdown, i fan omaggiano universo e cultura di Star Wars, mito ideato da George Lucas, uniti seppure a distanza. Sono molti, infatti, gli appuntamenti virtuali. Disney+ propone una serie di appuntamenti imperdibili per appassionati. Ultima puntata dopo sette stagioni, per Star Wars: The Clone Wars, serie animata creata da Lucas e Lucasfilm Animation. Prima mondiale, invece, per la docu-serie Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, tra interviste, scene inedite, focus per comprendere come è nata The Mandalorian, serie live action creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm - la prima stagione si è conclusa da poco in Italia - e come sono stati ideati alcuni dei suoi personaggi divenuti subito cult, come Baby Yoda. Sulla piattaforma, da oggi, anche Star Wars: L'ascesa di Skywalker (Episodio IX), diretto da J. J. Abrams, visibile con due mesi di anticipo sulla data prevista. Per la prima volta, si potrà vedere in streaming la saga completa degli Skywalker in una sola sede. Alle prime visioni si aggiungono le occasioni per portare avanti la consuetudine della convention. Reedpop, che organizza Star Wars Celebration, firma una due giorni ad hoc sui canali delle sue produzioni, da New York Comic Con, Keystone Comic Con, Florida SuperCon a C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con. Il cartellone prevede oggi eventi per May the 4th e domani - altro gioco di parole - per Revenge of the 5th. On line, interviste e proiezioni, con possibilità di interagire. May The Fourth Celebration è il titolo del livestream di 24 ore, oggi su Twitch, organizzato da Scum & Villainy Cantina, a Los Angeles, che prevede incontri con protagonisti di Star Wars come Kevin Smith, Greg Grunberg e Sam Witwer, interviste a Richard Edlund e John Dykstra, e lascia modo ai fan per condividere cortometraggi e opinioni.

Valeria Arnaldi

