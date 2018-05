Stanziati 300 mila euro per sistemare la darsena della Celestia e sette pontili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORI PUBBLICIVENEZIA In arrivo 300 mila euro per rifare sette pontili e sistemare l'accesso alla darsena Celestia.La Giunta comunale li ha stanziati per lavori puntuali di ripristino funzionale su manufatti di microportualità urbana del centro storico di Venezia. Nello specifico si tratterà , oltre che del rifacimento completo dell'accesso alla darsena Celestia, anche di altri sette pontili: quello di calle del Traghetto a S.Benedetto, il pontile al campiello Remer su canale di Cannaregio, quello in riva Tonda, il campiello in calle de la...