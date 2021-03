Stanotte ho fatto un sogno. Sarebbe utopia immaginare a Venezia la sede dell'Europa. Sarebbe utopia confrontare le sedi istituzionali d'Europa con l'antica sede della civiltà Europea: Venezia. Sarebbe utopia confrontare la storia di Venezia con quella di Bruxelles e Strasburgo che sono le sedi del Parlamento Europeo. A Strasburgo si parlano due lingue: il francese e l'alsaziano che derivano dalla deprimente influenza storica francese e tedesca. In Belgio per la stessa ragione si parla francese e olandese. A Venezia si parla il torcellano, il buranello, il muranese, il sanpieroto, il pellestrinoto e il chioggiotto che sono le lingue delle popolazioni che hanno radicato la loro anima nei secoli nella Città e che nei secoli l'hanno resa la più grande potenza commerciale d'Europa. A Venezia centro storico resistono anche vari dialetti: il Santa Martino, il Castellano, il Cannaregioto e il Giudecchino. Le inflessioni dialettali fanno comunque capo alla lingua comune. Quella immortalata da Goldoni e parlata dalle aristocrazie del potere. Sarebbe Utopia immaginare la sede europea istituzionale a Venezia? Sarebbe utopia confrontare l'uomo veneziano con l'uomo belga-olandese e franco-tedesco? Uomini terrestri. Senza mare, senza monti e con profonde tare immaginative. L'uomo di Venezia non è solo un terrestre, ma anche un marinaio. La sua flotta ha conquistato il Mediterraneo. I suoi commerci hanno raggiunto il mondo conosciuto. Sarebbe utopia immaginare la sede europea a Venezia? Venezia non è città fatta da urbanisti. I suoi cittadini l'hanno costruita senza l'aiuto di righelli e compassi. Hanno solo seguito con sapienza le curve dei canali. Hanno inventato la costruzione eterna di legno piantato nel fango. Hanno costruito più ponti de i sacri dogmi papali del Vaticano dove i ponti non ci sono, ma troneggiano invece solo mura possenti. Sarebbe utopia confrontare la forza costruttiva delle menti degli uomini di Venezia con la piatta inventiva dell'uomo dei Paesi bassi. Uomo al quale concediamo il primato delle dighe. Accompagnato però da una inesplicabile tambureggiante supponenza. Stanotte ho sognato utopia. Infatti.

