Stabile «Vogliamo chiarezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOIl declassamento non piace a nessuno. Ma c'è. Ora si tratta di vender cara la pelle. Niente polemiche (anche se poi ogni rivendicazione, è in realtà un'accusa bell'e buona). Smaltita la botta, il Teatro stabile del Veneto (Tsv) chiede trasparenza. Che vuol dire non solo giustizia, ma anche la riparazione di un torto. Già, perchè se è pur vero che il Teatro stabile ha perso la qualifica di teatro nazionale agli occhi della Commissione consultiva Teatro del Ministero per i Beni culturali (con il rischio di vedersi togliere anche un...